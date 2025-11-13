Ümit Milli Takım Ukrayna Maçı Hazırlıklarını Kasımpaşa'da Tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçı için hazırlıklarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Antrenman, ısınma hareketleri ve 5v2 pas çalışması ile başladı. Teknik ekip, daha sonra maç taktiği üzerinde dururken, seansın son bölümünde duran top çalışması yapıldı.

Maç bilgileri

Millilerin Ukrayna ile yarın oynayacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

