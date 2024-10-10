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Ümit Milliler Letonya Maçına Hazır

Ümit Milli Takımı, Letonya ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:36
Ümit Milliler Letonya Maçına Hazır

Ümit Milli Takımı, Letonya Maçına Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın Letonya ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşma için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgilere göre, antrenmanlar TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak, 5'e 2 pas çalışması ve Letonya maçı için özel taktik varyasyonlarının uygulanması ile sürdü. Antrenmanın son kısmında, duran top ve şut çalışmalarıyla yoğunlaştırılan idman, futbolcuların maç öncesi mental ve fiziksel olarak hazır olmalarını sağladı.

Ümit Milli Takımı, Letonya ile yarın saat 19.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmayı planlıyor.

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