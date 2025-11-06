Ümraniye Avrupa'da Gururlandırdı: Borsa Open European Cup Judo'da İkinci Oldu

1-2 Kasım | Mostar

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Bosna Hersek’in Mostar şehrinde 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen Borsa Open European Cup Judo Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Organizasyona 27 ülke ve 115 kulüp katıldı; toplam 1,250 sporcu mücadele etti. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, 13 madalya kazanarak genel sıralamada ikinci oldu ve Türkiye ile Ümraniye'ye gurur yaşattı.

Madalya dağılımı: 4 altın, 4 gümüş ve 5 bronz.

Turnuvada madalya kazanan sporcular:

Büşra Birleşik: 1 altın

Süleyman Doğru: 2 altın

Zeynep Ece Demirtaş: 1 altın

Kerem Çebi: 1 gümüş ve 1 bronz

Ada Kurşun: 1 gümüş ve 1 bronz

Beyza Ergün: 1 gümüş ve 1 bronz

Ece Bostan: 1 gümüş

Buğra Soylu: 1 bronz

Ecem Çakır: 1 bronz

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, uluslararası alandaki bu önemli başarıyla hem Ümraniye’yi hem de Türkiye’yi gururlandırdı.

