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Umut Nayir Konyaspor'a Transfer Oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Umut Nayir, Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:58
Umut Nayir Konyaspor'a Transfer Oldu

Umut Nayir Konyaspor'a Katıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, milli futbolcusu Umut Nayir'in Konyaspor'a geçiş yaptığını resmi olarak duyurdu. Bu gelişme, futbol severler arasında kısa sürede büyük bir heyecan yarattı.

Transfer Açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncusu Umut Nayir, Konyaspor'a transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Bu transfer, Umut'un kariyerindeki yeni bir sayfa açarken, Konyaspor için de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

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