Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Büyük Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Paralimpik Oyunları'nda, yüzme branşında büyük bir başarı elde edildi.

Umut Ünlü'nün Başarısı

Erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında mücadele eden milli sporcu Umut Ünlü, gösterdiği üstün performansla altın madalya kazandı. Bu, onun uluslararası arenadaki en büyük başarılarından biri oldu.

Umut'un elde ettiği bu madalya, Türkiye'nin Paralimpik sporlarındaki gücünü ve sporcularının azmini bir kez daha gözler önüne serdi.