Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Anlar
Umut Ünlü, Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atarak erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında finale adım attı.
Elemelerdeki Performansı
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen yüzme yarışlarında, milli sporcu Umut, eleme turlarını tamamladı. 44.90’lık etkileyici zamanı ile genel sıralamada birinci olarak finale yükseldi.
Final Müsabakası
Umut Ünlü, bu akşam TSİ 20.33’te başlayacak final müsabakasında ülkemizi temsil edecek. Tüm gözler, Umut'un bu önemli yarıştaki performansında olacak.