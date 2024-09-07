Umut Ünlü Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Finale Yükseldi

Umut Ünlü, Paris 2024'te Tarihi Bir Başarı Elde Etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, milli yüzücü Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Elemelerdeki Performansı

Paris La Defense Arena'da gerçekleşen yarışlarda, Umut, 200 metre serbest S3 sınıfında elemelere katıldı. Eleme sıralamasında 3.20.29’luk derecesiyle birinci olarak adını finale yazdırdı.

Altın Madalya ve Final Müsabakası

Dün yapılan 50 metre serbest müsabakasında altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden 23 yaşındaki sporcu, bu akşam TSİ 19.56'da gerçekleştirilecek 200 metre serbest stildeki finalde madalya için mücadele edecek.