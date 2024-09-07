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Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihe Geçti

Umut Ünlü, Paris 2024'te 200 metre serbest S3'te altın madalyanın sahibi oldu ve toplamda iki altın ile Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 21:44
Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihe Geçti

Umut Ünlü Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücü Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında altın madalya kazandı. Yarışmalar, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirildi.

Umut Ünlü'nün Başarısı

Finalde 3:19.53 derecelik bir zamanla finish çizgisini geçen Umut, 50 metre serbest yarışından elde ettiği madalyanın ardından 200 metre serbestte de zaferini ilan etti.

Podyumda Diğer Sporcular

Bu dalda gümüş madalyayı Denys Ostapchenko (Ukrayna) 3:19.76, bronz madalyayı ise Serhii Palamarchuk (Ukrayna) 3:33.04 derecesiyle kazandı.

Tarihi Anlam ve Umut'un Rolü

Umut Ünlü, Paris 2024'te Türkiye adına yarışan son sporcu olarak, aynı organizasyonda iki altın madalya kazanarak tarihe geçti. 23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde bu başarıyı elde eden ilk isim oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme branşında milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında finalde mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

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