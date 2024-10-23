Unicaja, Aliağa Petkimspor'u Farklı Geçti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu Mücadelesi
Aliağa Petkimspor, basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, İspanyol ekibi Unicaja ile karşılaştı. Bu önemli karşılaşma, deplasmanda oynandı.
Karşılaşmanın Detayları
Unicaja, Aliağa Petkimspor'a karşı etkileyici bir performans sergileyerek maçı 112-77'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Aliağa Petkimspor, B Grubu'ndaki zorlu mücadelede sıkıntılı bir hafta geçirmiş oldu. Takım Performansı
Aliağa Petkimspor'un, bu karşılaşmadan alacağı öğrenimler ve yapacağı değerlendirmeler, ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar elde edebilmesi adına önemli bir adım olacak.