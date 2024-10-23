Unicaja, Aliağa Petkimspor'u Farklı Geçti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu Mücadelesi

Aliağa Petkimspor, basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, İspanyol ekibi Unicaja ile karşılaştı. Bu önemli karşılaşma, deplasmanda oynandı.

Karşılaşmanın Detayları

Unicaja, Aliağa Petkimspor'a karşı etkileyici bir performans sergileyerek maçı 112-77'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Aliağa Petkimspor, B Grubu'ndaki zorlu mücadelede sıkıntılı bir hafta geçirmiş oldu. Takım Performansı

Aliağa Petkimspor'un, bu karşılaşmadan alacağı öğrenimler ve yapacağı değerlendirmeler, ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar elde edebilmesi adına önemli bir adım olacak.