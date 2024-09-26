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Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Pocognoli, Fenerbahçe maçının ardından takımının performansını ve gelecek hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:41
Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Union Saint-Gilloise’nin Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçı 2-1 kaybeden Union Saint-Gilloise'ın Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, takımının performansını değerlendirdi.

Sezonun En İyi Maçı

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Pocognoli, "Bizim adımıza sezonun en iyi maçı diyebiliriz. İlk yarıda Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Cesaretle oynadık ve birçok fırsat yakaladık. Eğer ilk golü biz atsaydık, maçı farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi," şeklinde ifade etti.

Hücum Gücündeki Düşüş

Pocognoli, transfer döneminde hücum güçlerini kaybettiklerini de belirterek, "Hücum gücümüzün yüzde 50'sini kaybettik ancak bugün oynadığımız oyun bizim için oldukça önemliydi. Bu sezon mağlubiyetten çok beraberliğimiz oldu ve durumu olumlu görüyorum. Son gol bizi ipten kurtardı. Fırsatları değerlendirememe konusunda olgun olmamız gerektiğini biliyoruz," dedi.

Gelecek İçin Umut Verici

Genç oyuncularından bahseden genç teknik adam, "İki hafta boyunca yoğun bir çalışma programı uyguladık. İlk 20 dakika Fenerbahçe'nin baskı kurması bekleniyordu ama biz öne çıktık. Sonuç olarak puan alamamış olabiliriz ama gelecek için umutluyum," diye konuştu.

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