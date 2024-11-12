Üniversite Sporlarında 2023-2024 Madalya Şampiyonu Marmara Üniversitesi

Üniversite Sporlarında Zirve Marmara Üniversitesi'nin

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2023-2024 dönemi müsabakaları sonucunda madalya sıralaması açıklandı.

Marmara Üniversitesi'nin Büyük Başarısı

Federasyonun yaptığı duyuruya göre, Marmara Üniversitesi, 25 altın, 39 gümüş ve 19 bronz madalya ile toplamda 83 madalya kazanarak zirveye yerleşti.

Diğer Üniversitelerin Başarıları

Erzurum Teknik Üniversitesi, 25 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya ile ikinci sırada yer alırken, Gazi Üniversitesi 25 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçlar, üniversiteler arasındaki rekabeti artırarak sporun yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.