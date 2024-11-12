DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,22%
ALTIN
2.877,39 0,62%
BITCOIN
3.010.281,56 -0,75%

Üniversite Sporlarında 2023-2024 Madalya Şampiyonu Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği 2023-2024 döneminde zirveyi kaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:53
Üniversite Sporlarında 2023-2024 Madalya Şampiyonu Marmara Üniversitesi

Üniversite Sporlarında Zirve Marmara Üniversitesi'nin

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2023-2024 dönemi müsabakaları sonucunda madalya sıralaması açıklandı.

Marmara Üniversitesi'nin Büyük Başarısı

Federasyonun yaptığı duyuruya göre, Marmara Üniversitesi, 25 altın, 39 gümüş ve 19 bronz madalya ile toplamda 83 madalya kazanarak zirveye yerleşti.

Diğer Üniversitelerin Başarıları

Erzurum Teknik Üniversitesi, 25 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya ile ikinci sırada yer alırken, Gazi Üniversitesi 25 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçlar, üniversiteler arasındaki rekabeti artırarak sporun yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Müsabaka Programı Açıklandı
3
Iniesta, Tokyo'da 'El Clasico' ile Emekliliğini Kutlayacak
4
Terminal Kadıköy, Fenerbahçe Beko'nun Yeni Forma Sponsoru Oldu
5
Almanya'da 17 Yaş Altı Türk Eskrimcilerden İki Madalya
6
Ankara Keçiörengücü, Kaleci Mehmet Erdoğan'ı Transfer Etti

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak