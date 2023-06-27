  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Ünlü Jokey Kazım Yıldız Hayatını Kaybetti

Ünlü Jokey Kazım Yıldız Hayatını Kaybetti

Yayınlanma:
Ünlü Jokey Kazım Yıldız Hayatını Kaybetti
Türkiye'nin en başarılı jokeylerinden biri olan Kazım Yıldız, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldız, Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanarak Türk yarış tarihinde önemli bir yer edindi.

İzmit Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak'ta ikamet eden ünlü jokey Kazım Yıldız, mide kanseri sebebiyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en prestijli koşularından Gazi Koşusu'nu 7 kere elde eden ve bu ödülü en fazlaca elde eden 5. kişi olan efsane jokey son olarak 2021 yılında 95. Gazi Koşusu'nun startını vermişti.

Son zamanlarında mide kanseriyle mücadele veren Kazım Yıldız, dün akşam saatlerinde rahatsızlanması sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Nowy Targ Arena'da Milli Sporcular Çeyrek Finale Yükseldi
Nowy Targ Arena'da Milli Sporcular Çeyrek Finale Yükseldi
Nafia Kuş ve Sude Yaren Altın Madalya Kazandı
Nafia Kuş ve Sude Yaren Altın Madalya Kazandı
Galatasaray'ın Avusturya Kampı Programı Belli Oldu
Galatasaray'ın Avusturya Kampı Programı Belli Oldu
İlkay Gündoğan resmi olarak Barcelona ekibine katıldı!
İlkay Gündoğan resmi olarak Barcelona ekibine katıldı!
FIFA Dünya Kulüpler Kupası İlk Kez Suudi Arabistan'da Yapılacak
FIFA Dünya Kulüpler Kupası İlk Kez Suudi Arabistan'da Yapılacak
Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti
Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti
Aziz Yıldırım, Uğur Dündar'a Yanıt Verdi
Aziz Yıldırım, Uğur Dündar'a Yanıt Verdi