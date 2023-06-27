Ünlü Jokey Kazım Yıldız Hayatını Kaybetti

İzmit Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak'ta ikamet eden ünlü jokey Kazım Yıldız, mide kanseri sebebiyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en prestijli koşularından Gazi Koşusu'nu 7 kere elde eden ve bu ödülü en fazlaca elde eden 5. kişi olan efsane jokey son olarak 2021 yılında 95. Gazi Koşusu'nun startını vermişti.

Son zamanlarında mide kanseriyle mücadele veren Kazım Yıldız, dün akşam saatlerinde rahatsızlanması sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.