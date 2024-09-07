Ünye Kadın Spor Kulübü Süper Lig'e Merhaba Diyor

Ünye Kadın Spor Kulübü, Yeni Sezon İçin Hedeflerini Belirledi

Ünye Kadın Spor Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne galibiyetle başlama arzusuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, 8 Eylül Pazar günü Ünye Şehir Stadı'nda Bornova Hitabspor ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Volkan Bozkurt'un Açıklamaları

Takımın teknik direktörü Volkan Bozkurt, bu sezon yeni bir ligde mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti. Bozkurt, "İlk kez mücadele edeceğimiz ligde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik ve iyi bir kadro oluşturmaya gayret ettik," dedi.

Hazırlık Süreci ve Hedefler

Bozkurt, "Geçen sene bildiğimiz bir rakip, onlar da bizi biliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk maçımızı kazanacağımıza inanıyorum," şeklinde konuştu. Ayrıca, ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi güçlü takımların bulunduğunu da vurgulayarak, taraftarlardan destek beklediklerinin altını çizdi.

Forvet Cansu İriş'in Görüşleri

Takım forveti Cansu İriş, sezona iyi hazırlandıklarını ve motive olduklarını belirtti. İriş, “Geçen sezon perdeyi onlarla kapattık, bu sezonu da onlar ile açıyoruz. Tedirginliğimiz yok, şampiyon bitirdiğimiz sezondan sonra bunun üstüne daha iyisini koymak istiyoruz,” diyerek, taraftarlara destek çağrısında bulundu.

İriş, “Süper Lig, daha profesyonel ve kaliteli bir lig. Bizim birçoğumuz bu lig tecrübesine sahibiz ve lige hazırız,” ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor ile karşılaşacak. Ünye Kadın Spor Kulübünün teknik direktörü Volkan Bozkurt, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor ile karşılaşacak. Ünye Kadın Spor Kulübünün teknik direktörü Volkan Bozkurt, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor ile karşılaşacak. Ünye Kadın Spor Kulübünün teknik direktörü Volkan Bozkurt, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor ile karşılaşacak. Ünye Kadın Spor Kulübünün teknik direktörü Volkan Bozkurt, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor ile karşılaşacak. Ünye Kadın Spor Kulübünün teknik direktörü Volkan Bozkurt, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor ile karşılaşacak. Ünye Kadın Spor Kulübünün teknik direktörü Volkan Bozkurt, AA muhabirine açıklamada bulundu.