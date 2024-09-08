Ünye Kadın Spor Kulübü Tarih Yazdı: İlk Maçta 3-0 Galibiyet

Ünye Kadın Futbol Süper Ligi'nde Etkileyici Başlangıç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin heyecanla beklenen ilk haftası, Ünye Kadın Spor Kulübü'nün başarılı performansı ile açıldı.

Maçın Detayları

Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, ev sahibi Ünye Kadın Spor Kulübü, rakibi Bornova Hitabspor'u 3-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ünye Kadın Spor Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk gol, 40. dakikada Lenche Andreevska'dan gelirken, 52. dakikada Fredrica Turkudzor ve 61. dakikada bir kez daha Lenche Andreevska'nın attığı gollerle skor 3-0'a ulaştı.

İzleyici Desteği

Bu heyecan dolu maçı, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve birçok taraftar büyük bir ilgiyle izledi. Taraftarların destekleriyle, takım sezon boyunca daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.