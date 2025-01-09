Ural Aküzüm, Amatör Futbol İçin Reform Sözü Verdi

TFF Üyesi Ural Aküzüm, amatör futbolu yükseltmek üzere yapılacak reformları duyurdu. Kulüpler için yeni mali destekler sağlanacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:09
Ural Aküzüm, Amatör Futbol İçin Reform Sözü Verdi

TFF'den Amatör Futbola Destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, amatör futbolu hak ettiği yere taşıyacak reformlarla ilgili açıklamalarda bulundu. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamalarında Aküzüm, amatör futbol camiasını daha görünür kılacaklarını vurguladı.

Amatör Futbol Ailesine Yeni Çözümler

Aküzüm, öncelikli hedeflerinin kulüplere hak ettikleri değeri vermek ve amatör futbolu yükseltmek olduğunu ifade ederek, "81 ilde 152'si Bölgesel Amatör Lig'de olmak üzere 7 binden fazla kulüp ve 500 bin civarında futbolcu ile büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Amatör futbol, ülkemizdeki birçok evde mutlaka yer almaktadır" dedi.

Mali Destek Artışı

Bölgesel Amatör Lig'de kulüplere sağlanan yardımların büyük oranda arttığını belirten Aküzüm, "Kulüplere verilen rakamlar, geçmişe oranla 5 kat arttı. Bu kaynak artışı, kulüplerimizin nefes almasına olanak tanıdı. Bu artış, Türkiye Futbol Federasyonu tarihindeki en yüksek seviyedir" ifadelerini kullandı.

Ödeme Süreçlerinde Kolaylıklar

Amatör kulüplerin finansal süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi adına yeni bir sistem devreye sokulduğunu açıklayan Aküzüm, "Artık tüm amatör kulüplerin ödemeleri sadece TFF hesaplarına yatırılacak. Ayrıca kredi kartı ile ödeme sistemine yönelik çalışmalar da sürüyor" dedi.

Dijital Lisans Uygulaması

Aküzüm, amatör futbolda dijital lisans uygulamalarının da yakında hayata geçirileceğini belirterek, "Kulüplerimiz, işlemlerini cep telefonları veya bilgisayarları aracılığıyla kolayca yapabilecekler. Bu sistem, amatör futbol için devrim niteliğinde bir adım olacak" şeklinde konuştu.

Tesis İyileştirmeleri ve Sağlık Sigortası

Fiziki şartların iyileştirilmesi için atıl durumda olan tesisleri yeniden işlevsel hale getireceklerini kaydeden Aküzüm, "Amatör futbolun fiziki şartlarını geliştirmek için her türlü çalışmayı yapacağız. Ayrıca, amatör futbolculara özel sağlık sigortası sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Amatör Futbolun Görünürlüğü Artacak

Aküzüm, medyada amatör futbolun daha fazla görünür olması için projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, beIN Sports ile iş birliği çerçevesinde amatör futbolu tanıtacak programların yapılacağını açıkladı.

Ural Aküzüm, kadın futbolundaki başarıyı amatör futbolda da tekrarlamak adına tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayarak, güçlü bir yapı kuracaklarını belirtti.

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