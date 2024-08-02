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Uşak'ta Süpermoto Heyecanı: Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Uşak, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak!

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:44
Uşak'ta Süpermoto Heyecanı: Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Uşak'ta Süpermoto Yarışları Başlıyor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın sezonun üçüncü ve dördüncü ayak yarışları, bu hafta sonu Uşak'ta gerçekleşecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yaptığı duyuruya göre, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti, 3-4 Ağustos tarihlerinde bir dizi heyecan dolu yarışa ev sahipliği yapacak.

Diğer Yarış İle Performans Artışı

Bu yılki etkinlikte yalnızca süpermoto yarışları değil, aynı zamanda MiniGP Kupası, SP125-R250 ve Yamaha Kadınlar Kupası gibi organizasyonlar da yer alacak. Farklı kategorilerde sürücüler, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

Kategoriler ve Yarışlar

Şampiyonada, süpermoto açık, süpermoto büyükler, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc ve 50cc mini sınıflarında çeşitli yarışlar düzenlenecek. Bu etkinlikler, motorsiklet tutkunları için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

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