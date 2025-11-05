Uşakspor Bağış İddiaları TBMM'ye Taşındı

AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, Uşakspor'da zorla bağış ve yardımların şahıs hesaplarına yatırıldığı iddialarını Hazine ve Maliye Bakanlığına soru önergesiyle taşıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:24
Uşakspor Bağış İddiaları TBMM'ye Taşındı

Uşakspor Bağış İddiaları TBMM'ye Taşındı

UŞAK (İHA) – TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Uşakspor'da zorla bağış toplandığı ve toplanan yardımların şahıs hesaplarına yatırıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı.

Meclis'te soru önergesi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iddiaların araştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Güneş'in açıklaması

Güneş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın uyarılarını dikkate alıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için yasal süreçleri takip ediyoruz. Milletimizin mağdur edilmesine asla izin vermeyiz.' dedi.

Güneş açıklamasında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Uşak Belediye Başkanı ve ekipleri tarafından şahıslar ile şirketlere zorla ve baskı yapılarak Uşakspor’a bağış yaptırıldığı; bağış yapmak isteyen şahıs veya şirketlerin Uşakspor hesabına değil de Belediye Başkanının yakın çalışma arkadaşlarının hesaplarına yatırıldığı iddialarının bulunduğunu ifade etti.

Milletvekili Güneş, 'Gerçeğin ortaya çıkması ve halkın doğru bilgilendirilmesi için 2024/2025 futbol sezonu için Uşakspor A.Ş adına ne kadar bağış yapılmıştır ve bunlar nereye harcanmıştır? Bağışların şahsi hesaplara yapıldığı doğru mudur? Eğer doğru ise yapılan işlemlerin ceza kanunu kapsamında suç oluşturup oluşturmadığı hususu araştırılarak tarafıma bildirilmesi talep ediyorum' sözleriyle takipçi ve yetkililerden açıklama beklediğini belirtti.

TFF 3. LİG 4. GRUP TAKIMLARINDAN UŞAKSPOR’DA ZORLA BAĞIŞ TOPLANDIĞI VE TOPLANAN YARDIMLARIN ŞAHIS...

TFF 3. LİG 4. GRUP TAKIMLARINDAN UŞAKSPOR’DA ZORLA BAĞIŞ TOPLANDIĞI VE TOPLANAN YARDIMLARIN ŞAHIS HESAPLARINA YATIRILDIĞINA İDDİALAR TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BEUN'lu Berat Hıdır, U23 Balkan Judo Şampiyonası'nda Altın Madalya
2
Kocaeli Masterleri İstanbul Maratonu’ndan Dereceyle Döndü
3
Derin Topaçoğlu Budva'da: Çeşme'nin Küçük Yıldızı Türkiye'yi Temsil Ediyor
4
Hatice Vandemir U23 Avrupa Judo'da Bronz | BEUN Gururu
5
2025 Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Alanya Etabı: Türkiye İtalya'ya Yenildi
6
Beşiktaş Yönetiminden Sert Tepki: 'Dizayn Edilmiş Bir Lig Var'
7
Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonu Olmak İçin Samsun'da

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş