Uşakspor Bağış İddiaları TBMM'ye Taşındı

UŞAK (İHA) – TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Uşakspor'da zorla bağış toplandığı ve toplanan yardımların şahıs hesaplarına yatırıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı.

Meclis'te soru önergesi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iddiaların araştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Güneş'in açıklaması

Güneş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın uyarılarını dikkate alıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için yasal süreçleri takip ediyoruz. Milletimizin mağdur edilmesine asla izin vermeyiz.' dedi.

Güneş açıklamasında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Uşak Belediye Başkanı ve ekipleri tarafından şahıslar ile şirketlere zorla ve baskı yapılarak Uşakspor’a bağış yaptırıldığı; bağış yapmak isteyen şahıs veya şirketlerin Uşakspor hesabına değil de Belediye Başkanının yakın çalışma arkadaşlarının hesaplarına yatırıldığı iddialarının bulunduğunu ifade etti.

Milletvekili Güneş, 'Gerçeğin ortaya çıkması ve halkın doğru bilgilendirilmesi için 2024/2025 futbol sezonu için Uşakspor A.Ş adına ne kadar bağış yapılmıştır ve bunlar nereye harcanmıştır? Bağışların şahsi hesaplara yapıldığı doğru mudur? Eğer doğru ise yapılan işlemlerin ceza kanunu kapsamında suç oluşturup oluşturmadığı hususu araştırılarak tarafıma bildirilmesi talep ediyorum' sözleriyle takipçi ve yetkililerden açıklama beklediğini belirtti.

