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Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Adasokağı'nı 29-28 yenerek kritik bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:11
Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Zorlu Bir Galibiyet Aldı

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Adasokağı'nı Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma daha geride kaldı. Üsküdar Belediyespor, 8. hafta mücadelesinde Adasokağı ile karşı karşıya geldi ve zorlu maçı 29-28'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

İlk Yarıda Geride Kaldılar

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçta, Üsküdar Belediyespor ilk yarıyı 12-10 geride kapatmasına rağmen, ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla rakibini geçti. Taraftarının desteğiyle beraber takımlarını geriden getiren Üsküdar, son dakikalarında müthiş bir mücadele sergileyerek sahadan galip ayrıldı.

Bu galibiyet, Üsküdar Belediyespor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Adasokağı için ise değerli bir deneyim oldu. Hentbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu karşılaşma, spor camiasında konuşulmaya devam edecek.

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