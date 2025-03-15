Üsküdar Belediyespor Kadınlar Süper Lig'de Zaferle Ayrıldı

Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 37-29 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:17
Üsküdar Belediyespor Kadınlar Süper Lig'de Zaferle Ayrıldı

Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Galibiyet Aldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig’in 18. haftasında büyük bir heyecana sahne olan mücadelesinde Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 37-29'luk skorla mağlup etti. Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleşen bu karşılaşma, ev sahibi takım için oldukça önemliydi.

İlk Devre Üsküdar’ın Üstünlüğüyle Sona Erdi

Maçın ilk devresinde güçlü bir performans sergileyen Üsküdar Belediyespor, 18-13'lük bir skorla önde kapadı. Ev sahibi ekip, bu devredeki etkileyici oyunu ile rakibine karşı belirgin bir üstünlük sağladı.

Normal Sezonun Son Maçında 9. Galibiyet

Bu sonuçla Üsküdar Belediyespor, normal sezonu 9 galibiyetle noktalarken, henüz öne çıkacak mücadelelerinde umut verici bir tablo ortaya koymuş oldu.

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