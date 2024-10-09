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Üsküdar Belediyespor, Ortahisar'ı Zor Geçti: 29-27

Kadınlar Süper Lig'de Üsküdar, Ortahisar'ı 29-27 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:37
Üsküdar Belediyespor, Ortahisar'ı Zor Geçti: 29-27

Hentbol Kadınlar Süper Lig Mücadelesi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında, Üsküdar Belediyespor, ev sahibi olduğu Çamlıca Spor Salonu'nda Ortahisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Gelişimi

İlk yarıyı konuk ekip Ortahisar Belediyespor 14-10 önde tamamladı. Ancak, ikinci yarıda daha agresif bir performans sergileyen Üsküdar Belediyespor, maçı finalde 29-27'lik skorla kazanarak 2 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Önemli Bir Galibiyet

Bu galibiyet, Üsküdar Belediyespor için ligdeki konumunu güçlendirme açısından kritik bir öneme sahip oldu.

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