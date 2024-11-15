Utah Jazz, Dallas Mavericks'i Son Dakika Smacıyla Yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Utah Jazz, evinde Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup etti. Bu mücadele, NBA takımlarının karşılaştığı tek maç olarak kayıtlara geçti.

Maçın son dakikalarına girmeden hemen önce, Jazz ile Mavericks 113-113 eşitliği yakalamıştı. Ancak ev sahibi takım, John Collins'in son saniyedeki etkileyici smacı ile 115-113'lük üstünlüğü sağladı ve maçı kazanarak salondan galip ayrıldı.

Jazz’de, 28 sayıyla en skorer oyuncu unvanını elinde bulunduran John Collins, takımının bu önemli galibiyetinde büyük rol oynadı. Öte yandan, Mavericks’te Luka Doncic, 37 sayı ile takımının en fazla skor üreten ismi olmasına rağmen bu çaba galibiyet için yeterli olmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.