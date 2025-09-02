DOLAR
Vaclav Cerny Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vaclav Cerny İstanbul'a geldi; Murat Kılıç transfer sürecini ve beklentileri açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 01:14
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 01:14
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Karşılama ve ilk değerlendirmeler

Beşiktaş'ın asbaşkanı ve icra kurulu başkanı Murat Kılıç, Cerny'yi havalimanında karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar 27 yaşındaki futbolcuya büyük ilgi gösterdi.

Murat Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Başkanımızın ve hocamızın belirlediği eksikleri transfer dönemi sona erene kadar gidereceğiz. Cerny, Beşiktaş'ı çok istedi, biz de onu çok istedik. Cerny'den goller ve etkili oyunlarla taraftarlarımızı coşturmasını bekliyoruz."

Cerny'nin ilk sözleri ve sportif bilgiler

Vaclav Cerny, gelişinin ardından "Arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Burada olmayı sabırla bekledim. Burada olmak benim için çok şey ifade ediyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cerny'nin bonservisi Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Wolfsburg'da bulunuyor. Bu sezon Alman ekibinde 3 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Vaclav Cerny, havalimanından kendisini bekleyen özel araçla konaklayacağı otele gitmek üzere ayrıldı. Kulüp yetkilileri, transfer dönemi sona erene kadar eksiklerin giderileceğini belirtti.

