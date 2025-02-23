Vakıfbank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Gerçekleşti

Trabzon'da düzenlenen 45. Uluslararası Yarı Maraton'da Ömer Amaçtan ve Bahar Yıldırım birinci oldu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:23
Vakıfbank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Gerçekleşti

Vakıfbank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda Rüzgar Gibi Geçti

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında, yoğun kar yağışı altında 377 sporcunun katılımıyla hayata geçti.

Maratonun başlangıcı sırasında etkisini gösteren kar yağışı, etkinliğe katılan sporcular için renkli anlar oluşturdu. Beyaz bir örtüyle kaplanan güzergahta, bazı sporcuların korunmak için yanlarında taşıdıkları poşet ve giysileri kullandıkları görüldü.

Erkek ve Kadınlarda Şampiyonlar Belli Oldu

Yarı maratonda erkeklerde Ömer Amaçtan 1:04:53'lük süresiyle birinci olarak öne çıktı. Ardından, Murat Emektar 1:04:55 ile ikinci, Ayetullah Aslanhan 1:04:55 ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Bahar Yıldırım 1:13:18 ile şampiyonluk elde ederken, Nursena Çeto 1:13:26 ile ikinci ve Sümeyye Erol 1:14:06 ile üçüncü sırayı aldı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen çeyrek maratonda erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda ise Urkuş Işık birinci olarak ödülleri kazandı.

Katılım ve Teşekkürler

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, maratona 3 binin üzerinde katılımcının başvurduğunu belirtti. Kar yağışına rağmen yüksek katılım gösterilmesi dikkat çekti. Yurt dışından 21 ülkeden sporcuların yer aldığını ifade eden Karadağ, “Ülkemizden de çok sayıda elit atletin katıldığı bir yarı maraton. Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Trabzon Yarı Maratonu'nun, İstanbul Maratonu'ndan sonra Türkiye'de en uzun süreyle aralıksız düzenlenen yarı maraton olduğuna dikkati çeken Karadağ, organizasyonu düzenleyenlere ve etkinlikte emek veren bütün güvenlik güçlerine teşekkür etti. “Katılan sporculara başarılar diliyoruz. İnşallah bunu sonsuza kadar devam ettiririz ve önümüzdeki yıllarda bunu tam maratona çevirme durumumuz var.” ifadelerini kullandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, Trabzon'un spor şehri kimliğine uygun bir organizasyona imza atıldığını ifade ederek, “Çok önemli bir organizasyon, spor şehrine yakışır bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon'un kurtuluşu adına yapılan bir yarış. 1980 yılından beri aralıksız devam ediyor. İnşallah nice yüzyıllar bu yarış devam eder.” şeklinde konuştu.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa...

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa...

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Yabancı Futbolcuların Dominasyonu
3
Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 Geçiyor: İlk Yarının Özeti
4
Alaves Taraftarlarından İsrail'e Tepki: Kırmızı Kart Göstermenin Yükselişi
5
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Şampiyon
6
Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İç Sahada İlk Galibiyetini Aldı!
7
Feyenoord'un Yeni Teknik Direktörü: Robin van Persie

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi