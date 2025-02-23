Vakıfbank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Gerçekleşti

Vakıfbank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda Rüzgar Gibi Geçti

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında, yoğun kar yağışı altında 377 sporcunun katılımıyla hayata geçti.

Maratonun başlangıcı sırasında etkisini gösteren kar yağışı, etkinliğe katılan sporcular için renkli anlar oluşturdu. Beyaz bir örtüyle kaplanan güzergahta, bazı sporcuların korunmak için yanlarında taşıdıkları poşet ve giysileri kullandıkları görüldü.

Erkek ve Kadınlarda Şampiyonlar Belli Oldu

Yarı maratonda erkeklerde Ömer Amaçtan 1:04:53'lük süresiyle birinci olarak öne çıktı. Ardından, Murat Emektar 1:04:55 ile ikinci, Ayetullah Aslanhan 1:04:55 ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Bahar Yıldırım 1:13:18 ile şampiyonluk elde ederken, Nursena Çeto 1:13:26 ile ikinci ve Sümeyye Erol 1:14:06 ile üçüncü sırayı aldı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen çeyrek maratonda erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda ise Urkuş Işık birinci olarak ödülleri kazandı.

Katılım ve Teşekkürler

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, maratona 3 binin üzerinde katılımcının başvurduğunu belirtti. Kar yağışına rağmen yüksek katılım gösterilmesi dikkat çekti. Yurt dışından 21 ülkeden sporcuların yer aldığını ifade eden Karadağ, “Ülkemizden de çok sayıda elit atletin katıldığı bir yarı maraton. Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Trabzon Yarı Maratonu'nun, İstanbul Maratonu'ndan sonra Türkiye'de en uzun süreyle aralıksız düzenlenen yarı maraton olduğuna dikkati çeken Karadağ, organizasyonu düzenleyenlere ve etkinlikte emek veren bütün güvenlik güçlerine teşekkür etti. “Katılan sporculara başarılar diliyoruz. İnşallah bunu sonsuza kadar devam ettiririz ve önümüzdeki yıllarda bunu tam maratona çevirme durumumuz var.” ifadelerini kullandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, Trabzon'un spor şehri kimliğine uygun bir organizasyona imza atıldığını ifade ederek, “Çok önemli bir organizasyon, spor şehrine yakışır bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon'un kurtuluşu adına yapılan bir yarış. 1980 yılından beri aralıksız devam ediyor. İnşallah nice yüzyıllar bu yarış devam eder.” şeklinde konuştu.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.