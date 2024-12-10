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VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-0 Geçti

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Porto'yu 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:17
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-0 Geçti

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Parlıyor

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında, Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya geldi. Maç, VakıfBank'ın ev sahipliğinde, kendi sahasında gerçekleştirildi.

İlk setten başlayarak rakibine üstünlük sağlayan VakıfBank, oyunun kontrolünü elinde tutarak maçı 3-0’lık skorla tamamladı. Bu sonuçla birlikte, VakıfBank, turnuvadaki başarısını sürdürdü.

Bu zafer, VakıfBank'ın Avrupa serüveninde önemli bir adım daha atmasını sağladı. Takımın performansı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

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