VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-0 Geçti

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Parlıyor

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında, Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya geldi. Maç, VakıfBank'ın ev sahipliğinde, kendi sahasında gerçekleştirildi.

İlk setten başlayarak rakibine üstünlük sağlayan VakıfBank, oyunun kontrolünü elinde tutarak maçı 3-0’lık skorla tamamladı. Bu sonuçla birlikte, VakıfBank, turnuvadaki başarısını sürdürdü.

Bu zafer, VakıfBank'ın Avrupa serüveninde önemli bir adım daha atmasını sağladı. Takımın performansı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.