VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley ile Karşılaşıyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i Ağırlıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini konuk edecek. Mücadele, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve saat 19.30'da başlayacak.

Grupta gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken VakıfBank, ilk iki maçında Slovenya ekibi Calcit'i 3-1 ve Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-0 mağlup ederek ikide iki yapmayı başardı.

Öte yandan, Numia Vero Volley de önceki karşılaşmalarında Calcit ve Porto'yu 3-0'lık skorlarla geçerek gruptaki formunu yükseltti. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir fırsat sunuyor.

VakıfBank'ın ev sahibi olduğu bu maç, voleybol tutkunları için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.