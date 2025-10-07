VakıfBank - Fenerbahçe Medicana: Şampiyonlar Kupası'nda Ankara Randevusu

Orhan Demirel, VakıfBank ile yarın Ankara'da oynanacak Şampiyonlar Kupası maçında şampiyonluğa "yüzde yüz emin" olduklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda yarın Ankara'da VakıfBank ile oynayacakları maça ilişkin iddialı konuştu.

Demirel: "Şampiyon olacağımıza yüzde yüz eminim"

Karşılaşma öncesinde kaptan Eda Erdem ve Arelya Karasoy Koçaş ile FB TV'ye konuşan Demirel, takımın üst düzey hazırlandığını vurguladı. "Ali Bey'in yönetimi ve voleybol şube yetkilileri, çok iyi bir takım kurdu. Zaten Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, Fenerbahçe'mizin gururu. Antrenmanı da seyrettim, çok iyi hazırlanmış bir takımımız var. Çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Biletler de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Taraftarlarımızla beraber hep beraber kupayı kaldıracağız."

Eda Erdem: "Sezonun ilk kupası için sahaya çıkıyoruz"

Kaptan Eda Erdem, maça ilişkin duygularını şöyle aktardı: "Evet, yarın sezonun ilk kupası için sahaya çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Uzun zamandır taraftarlarımızla beraber sahada ter dökmeyi bekliyorduk. Rakibimiz VakıfBank ve iki ekip birbirini çok iyi tanıyor. Henüz sezonun başı ama iyi idman yapıyoruz. Bu salonun da çok güzel enerjisi ve atmosferi olduğunu düşünüyorum. Daha önce de burada kupa kaldırdık. Heyecanla maçımızı bekliyoruz."

Arelya Karasoy Koçaş: "Kaliteli ve zevkli bir oyun bekliyoruz"

Arelya Karasoy Koçaş ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok heyecanlıyız. Sezonun ilk kupasını kazanmak için oynayacağız. Bizim için çok önemli olan bir rakiple karşılaşacağız. İki takım da çok iyi ve yeni transferleri var. Ortaya kaliteli ve zevkli bir oyun koyacağımızı düşünüyorum."

