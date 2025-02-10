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VakıfBank, Giovanni Guidetti ile 3 Yıllık Sözleşme Yeniledi

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile 2025-2026 sezonuna kadar sözleşme yeniledi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:35
VakıfBank, Giovanni Guidetti ile 3 Yıllık Sözleşme Yeniledi

VakıfBank Spor Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörü Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. 2008 yılından beri VakıfBank'ın başında bulunan Guidetti, 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek.

Yapılan resmi açıklamada, "İtalyan başantrenör, VakıfBank'ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak," ifadeleri kullanıldı.

Giovanni Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'de 7 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası ve 5 Şampiyonlar Kupası kazandı. Ayrıca, Guidetti'nin başantrenörlük dönemi boyunca VakıfBank, 3 kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı

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