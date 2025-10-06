VakıfBank’ın Yeni Transferi Helena Cazaute: "Bu Sezon Tüm Kupalar İçin Hazırız"

Fransız smaçör Helena Cazaute, VakıfBank’ta mutlu olduğunu ve Giovanni Guidetti ile birlikte bu sezon mümkün olan tüm kupaları hedeflediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:10
Medya gününde ilk sözler

CEREN AYDINONAT - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Fransız smaçör Helena Cazaute, sarı-siyahlılarda yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Cazaute, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyük bir aileye katıldığını dile getiren Cazaute, "VakıfBank hakkında söyledikleri doğru. Burada herkes sizi iyi hissettirmek ve en iyi seviyede mücadele etmek için çalışıyor. Buraya gelmeden önce Giovanni Guidetti ile konuşmuştum. Dünya Şampiyonası'nda da buradan birkaç oyuncu ile tanışmıştım. Kendimi gerçekten hoş karşılanmış hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da 4 sene geçirdikten sonra başka bir ülkeye gelmenin farklı bir his olduğunu belirten 27 yaşındaki voleybolcu, "Dürüst olmam gerekirse ilk günlerim biraz zor geçti ancak şimdi buraya alışmaya başladım. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon neler yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Guidetti ile çalışma ve hedefler

Cazaute, sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ile çalışacağı için mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli smaçör, uzun süre İtalyan başantrenörlerle çalıştığını hatırlatarak, "Guidetti ile çalıştığım için çok mutluyum. İtalyan başantrenörlerle çalışmaya alışığım. Sanırım 10 yıldır İtalyan başantrenörlerle çalışıyorum. Onunla sadece 2 haftadır beraberiz ama çalışma şeklini sevdiğimi söyleyebilirim. İletişim kurma, düşünme ve konuşma şeklini seviyorum. Onunla bu sezonun nasıl geçeceğini görmek için heyecanlıyım." diye konuştu.

Bu sezonun hedeflerine ilişkin Cazaute, "VakıfBank her sene kazanmak için bir takım inşa ediyor" ifadesini kullanarak, "Takımın, bu sene mümkün olan tüm kupaları kazanmak istediğini biliyorum. Bunu yapmak için gerekli takıma sahibiz ama kolay olmayacağını biliyoruz. Ligde çok fazla iyi takım var. Amacımıza ulaşmak için çok çalışmamız gerekecek. Bunu başarmak için gerekli olan mantaliteye sahibiz." dedi.

