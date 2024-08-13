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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 2024-25 Sezonu İçin Hazırlıklarına Başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezona dair ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:13
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 2024-25 Sezonu İçin Hazırlıklarına Başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan Yeni Sezon Hazırlıkları

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-25 sezonu için hazırlıklarına hızla başladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, sezon öncesi ilk antrenmanlarını VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirdi.

İdmanda Kimler Yer Aldı?

Bu çalışmaya, milli takımlarda bulunmayan oyuncular ve teknik ekip katıldı. Saleh Beltran, Merve İkiz ve diğer önemli isimlerin yanı sıra, yeni transferler Sıla Çalışkan, Maria Markova, Kiera Van Ryk ve Deniz Uyanık da idmanın bir parçası oldu.

Çalışmaların İçeriği

Oyuncular, antrenman sırasında hem top çalışması hem de fitness antrenmanları yaparak kondisyonlarını güçlendirdiler. Takım, bu sezon da başarılarına devam etmeyi hedefliyor.

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