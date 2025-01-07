VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Göz Doldurdu

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fark Yarattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde, Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini deplasmanda 3-0 mağlup etti. Başkent Lübliyana'da yer alan Tivoli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, VakıfBank setleri 25-22, 25-18 ve 25-23’lük sonuçlarla kazandı.

VakıfBank'tan Mükemmel Performans

Bu galibiyetle birlikte VakıfBank, grupta 5'te 5 yaparak toplamda 15 puanla liderliğini sürdürdü. Diğer taraftan, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ise son sırada yer alarak puan alamadı.

Gruptan Çıkmayı Garantiledi

Gruptan çıkmayı garantileyen VakıfBank, 22 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımıyla karşılaşacak. Takımın performansı, bu sezon Avrupa'daki en güçlü adaylardan biri olduğunu bir kez daha gösterdi.