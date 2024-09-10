VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Yeni Rekorların Peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Hedefleri

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, takımın yeni rekorlar için çalışacaklarını açıkladı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olarak üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları'na girmeleri, VakıfBank için bir milat oldu.

Başarıyı Sürdürülebilir Kılmak İçin Çalışıyoruz

Üstünsalih, "Bu başarı bizim için yeterli mi? Bu başarıların sürdürülebilir olması için hocamızın önderliğinde gerekli mevkilere oyuncular alacağız ve yeni rekorlar için çalışacağız. Sürekli yeni rekorları kovalıyoruz, inşallah yeni sezonda da bunu başarırız." şeklinde konuştu.

Hedef: Olimpiyat Şampiyonluğu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için umutlu mesajlar veren Üstünsalih, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat şampiyonu olacağına gönülden inanıyorum. Türkiye'de kadın voleybolundaki gelişim devam ediyor ve alttan gelen yeni oyuncular, ablalarıyla birlikte olimpiyatlarda şampiyon olacak." dedi.

Genç Yeteneğe Destek

VakıfBank, kadın voleyboluna hizmet etmeye devam ederken, milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp olmayı sürdürüyor. Üstünsalih, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili de, "Başantrenörümüz Giovanni Guidetti yönetiminde sezona hazır bir VakıfBank’ı izleteceğiz." ifadelerini kullandı.