VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fırtına Gibi

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Heyecan Doruğa Çıktı

Voleybol severlerin merakla beklediği Vodafone Sultanlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşti. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligdeki 18. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda Farkı Açtı

VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligdeki başarısını sürdürdü. Bu galibiyetle birlikte, takım önemli bir moral buldu ve ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

VakıfBank’ın üstün performansı ile tamamlanan maç sonrası, taraftarlar ve voleybol severler takımını kutladı. İlerleyen haftalarda daha büyük bir mücadele ve rekabet bekleniyor.