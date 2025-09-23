VakıfBank'tan Sakatlık Açıklaması: Boskovic ve Markova'nın Durumu

VakıfBank, Tijana Boskovic'in sağ ayak bileği bağlarındaki zedelenme ve kemik ödeminin sürdüğünü; Marina Markova'nın 10 gün önce sağ eline dikiş atıldığını açıkladı.

VakıfBank Kulübü, voleybolcular Tijana Boskovic ve Marina Markova ile ilgili son sağlık değerlendirmesini açıkladı. Kulüp, her iki oyuncunun da hazırlık turnuvası için İtalya'ya seyahat edeceğini bildirdi.

Kulübün açıklamasına göre Boskovic, Dünya Şampiyonası'nda sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz takım ile birlikte top antrenmanlarına başlamamıştır. Tedavisi sağlık ekibi tarafından sürdürülen oyuncunun Academic Hospital'da yapılan kontrollerinde sağ ayak bileği bağlarında travmaya bağlı zedelenme ve kemik ödeminin devam ettiği tespit edilmiştir. Boskovic, takım ile İtalya'ya gidecek olmakla birlikte hazırlık turnuvasındaki karşılaşmalarda forma giymesi beklenmemektedir. Kulüp, oyuncunun gelecek haftalardan itibaren takımla birlikte top antrenmanlarına katılmasının planlandığını açıkladı.

Markova ile ilgili açıklamada, 10 gün önce yapılan top antrenmanları sırasında talihsiz bir kaza yaşandığı ve oyuncunun sağ elinde dikiş gerektirecek düzeyde yaralanma meydana geldiği bildirildi. Sporcunun müdahalesi ve başlangıç tedavisi Academic Hospitalda yapılmış olup tedavisi sağlık ekibi tarafından sürdürülmektedir. Markova da takım ile İtalya'ya seyahat edecek; ancak turnuvadaki karşılaşmalarda forma giyip giymeyeceğine maç günü yapılacak kontroller sonrasında karar verilecektir.

