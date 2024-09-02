VakıfBank Voleybol Takımı'na Üçüncü Dünya Rekoru Sertifikası

VakıfBank'tan Tarihi Başarı

VakıfBank Voleybol Takımı, üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları'nın sahibi oldu. Elde edilen 6 şampiyonlukla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını elde ettiler. Bu başarılarından dolayı takıma sertifika, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen bir törenle verildi.

Törende Dikkat Çeken Açıklamalar

Törende Guinness Dünya Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, genel menajer Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ile sporcular hazır bulundu. Üstünsalih, başarılarının Türk voleybol tarihi açısından büyük bir yere sahip olduğunu belirtti:

"Voleybol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı takımı olduğumuz tescillenmiştir. Bu başarılar, yeni hedeflerimize ulaşmamızda motivasyon kaynağı oluyor."

Yeni Sezona Umutla Bakıyoruz

Banu Can Schürmann, sürdürülebilir başarı hedeflerinden bahsederek, "Kazandığımız 6 şampiyonlukla rekor kırdık ve daha fazlasını hedefliyoruz." dedi. Başantrenör Giovanni Guidetti, takımın gelişimi ve yeni sezon hakkında umutlu konuşarak, "Yeni başarılar için çalışmaya devam ediyoruz. Kadromuzda yetenekli oyuncular var." ifadelerini kullandı.

Başarıların Arkasında Takım Ruhu Var

Milli voleybolcu Cansu Özbay, takımdaki birlikteliğin önemine vurgu yaparak, "İlk geldiğimde bu başarılara ulaşacağımız aklımıza gelmezdi. Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmalar sonrası Şeyda Subaşı, Abdi Serdar Üstünsalih'e sertifikayı takdim etti. Tören, sporcuların ve antrenörlerin katılımıyla toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.

Elde ettiği 6 şampiyonlukla "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi olan ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazanan VakıfBank Voleybol Takımı'na sertifikası düzenlenen törenle verildi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen törene katılarak konuşma yaptı.