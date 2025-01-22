Valverde: Beşiktaş Daha İyiydi, Hak Ettikleri Bir Galibiyet Aldılar

Beşiktaş'ın Galibiyeti Üzerine Valverde'den Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Athletic Bilbao, karşılaşma sonrası teknik direktör Ernesto Valverde'nin açıklamalarıyla gündeme geldi. Valverde, Beşiktaş'ın daha iyi bir performans sergileyerek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Valverde, "3 gün önce maçımız vardı ama daha iyi olabilirdik. Beşiktaş'ın forvetlerini çok boş bıraktık. Galibiyete ihtiyaçları vardı ve agresif oynadılar. Bugün daha çok topa sahip olabilirdik. Sahada daha iyi olabilirdik. Fırsatlar da yakaladık. Atmosfer de çok güçlüydü. Bu şekilde oynamak zordu. Daha iyi olan Beşiktaş’tı ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın kendilerine problem çıkardığını vurgulayan Valverde, "4 gol yediysek bir şeyler kötü gitmiştir. Beşiktaş bugün bize problem çıkardı. Kontraataklarda pozisyon verdik. Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları ve iyi teknik direktörü var. Bugün Beşiktaş daha istekli olan taraftı." dedi.

Öğrenilecek Dersler Var

Valverde, "Bunlardan ders çıkarıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Osasuna’ya karşı kazandık ama bugün kaybettik. Çünkü Beşiktaş daha güçlüydü. Biz de güçlü bir takımız, Beşiktaş da güçlü takım. Sonucu kabul ederek önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sezon için en farklı mağlubiyeti aldık." sözlerini ekledi.

Hedef: İlk 8

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Valverde, "Daima ileriye bakan bir takımız. Daima hücumu düşünüyoruz. 3-1 gerideyken oyuncularımla 'ileriye atak yapmalıyız' diye konuştuk. Averaj önemli ama Beşiktaş 3 oyuncuyla çok atak yakaladı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Karşılaştırma

Fenerbahçe ile oynadıkları maçla Beşiktaş mücadelesini kıyaslayan Valverde, "Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var. O gün kazandık, bugün kaybettik. 'Fenerbahçe daha iyi' desem Beşiktaş taraftarı, 'Beşiktaş daha iyi' desem Fenerbahçe taraftarları kızacak." dedi.

Taraftar Atmosferi

Tüpraş Stadı'nda taraftarların oluşturduğu atmosferi değerlendiren Valverde, "Sıradışı bir atmosfer vardı. Böyle atmosferi ben de seviyorum. Rakip ve hakem için zorlayıcı bir atmosfer ama böyle atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.