Valverde: Fenerbahçe'yi Mağlup Etmek Bizim İçin Önemliydi

Athletic Bilbao, Fenerbahçe'ye 2-0 Yenerek Öne Geçti

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Athletic Bilbao, Teknik Direktör Ernesto Valverde'in açıklamalarıyla dikkat çekti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Valverde, ilk golü şans eseri bulduklarını, ancak ardından kalitelerini göstererek oyunu kazandıklarını ifade etti.

Zor Bir Atmosferde Oynadık

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı değerlendiren Valverde, Fenerbahçe'nin güçlü ve kaliteli bir takım olduğunu belirtti. İlk yarının dengede geçtiğini, ikinci yarıda ise daha iyi oynadıklarını vurguladı: "Şans eseri bir gol bulduk, sonrasında da kalitemizi gösterdik. Çok mutluyum."

Inaki Williams'ın Rolü

Maçta 2 gol kaydeden Inaki Williams hakkında konuşan Valverde, "Williams bizim için çok önemli bir isim. 10 yıldır Athletic Bilbao’da oynuyor. Hafta sonunda da gol katkısı vermişti. Fenerbahçe karşısında kazanmak bizim için çok önemliydi." dedi.

Fenerbahçe'yi Duraklatma Amacı

Alınan 3 puanı temel alarak, önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten Valverde, tüm maçları kazanma hedefinde olduklarını aktardı. Oyun stratejileri hakkında, "Her zaman oynadığımız oyunu oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin baskısını kırmaya çalıştık ve rakip pozisyonlar üretebildi. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Amacımız, Fenerbahçe’nin gol atmasını engellemekti." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklar

Ancak Valverde, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında da düşüncelerini paylaştı: "Zor bir atmosfer olacak. Beşiktaş'ın sahası, buradaki atmosfer gibi zorlu olacak. Eğer kazanırsak, bizim için keyifli bir sonuç olacaktır."