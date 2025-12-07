Van 1. Amatör Ligi: Erciş Örenespor Çaldıranspor'u 6-1 Yendi

Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Erciş Örenespor 6-1 Çaldıranspor

2. hafta karşılaşması | Erciş İlçe Stadı

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Erciş Örenespor, sahasında konuk ettiği Çaldıranspor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Erciş İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulundurarak karşılaşmayı 6-1 kazanmayı başardı.

Müsabakayı Kaymakam Murat Karaloğlu ve Erciş Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar birlikte izledi. Karaloğlu, maçın ardından sporcuları başarılı performanslarından dolayı tebrik ederek sezon boyunca başarılar diledi.

