Van 1. Amatör Ligi: Erciş Örenespor Çaldıranspor'u 6-1 Yendi

Van 1. Amatör Ligi B Grubu 2. haftasında Erciş Örenespor, Erciş İlçe Stadı'nda Çaldıranspor'u 6-1 mağlup etti; Kaymakam Murat Karaloğlu oyuncuları tebrik etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:28
2. hafta karşılaşması | Erciş İlçe Stadı

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Erciş Örenespor, sahasında konuk ettiği Çaldıranspor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Erciş İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulundurarak karşılaşmayı 6-1 kazanmayı başardı.

Müsabakayı Kaymakam Murat Karaloğlu ve Erciş Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar birlikte izledi. Karaloğlu, maçın ardından sporcuları başarılı performanslarından dolayı tebrik ederek sezon boyunca başarılar diledi.

