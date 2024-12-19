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Van de Streek, Kırılan Tabure İçin Güvenlik Görevlisiyle Buluştu

Van de Streek, Kayserispor maçındaki şutuyla taburesini kırdığı güvenlik görevlisine hediye takdim etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:21
Van de Streek, Kırılan Tabure İçin Güvenlik Görevlisiyle Buluştu

Van de Streek, Kayserispor Maçındaki Kazayı Telafi Etti

Onvo Antalyaspor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadıkları maçta çektiği şut sonucunda taburesini kırdığı güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile buluştu.

Büyük Buluşma

Kırmızı-beyazlı kulüp, bu anlamlı buluşmayı "Büyük buluşma gerçekleşti" başlığıyla duyurdu. Antalyaspor, buluşmaya ilişkin hazırladığı klipte, Hünkaş Ergin'in, Van de Streek'in şutu sonrası taburenin kırılmasıyla düşüş anını paylaştı. Sosyal medya hesabında "Bellona Kayserispor maçında taburesi kırılan güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbolcumuz Van de Streek'in konuğu oldu. Kırılan sadece taburelerimiz olsun." ifadelerine yer verildi.

Hediye ve Sürprizler

Klipte, Van de Streek'in Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni alınan tabure üzerinde oturarak Hünkaş Ergin'i beklediği görüntüler dikkat çekti. Van de Streek, güvenlik görevlisine bir adet yeni tabure ve üzerinde "Van de Streek" yazılı 22 numaralı Antalyaspor forması hediye etti. Buluşmanın sonunda, Hünkaş Ergin, yeni taburesi ve omzuna attığı Antalyaspor formasıyla tesislerden ayrıldı.

Onvo Antalyasporlu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor...

Onvo Antalyasporlu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadıkları maçta çektiği şutla taburesinin kırılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi.

Onvo Antalyasporlu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor...

Onvo Antalyasporlu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadıkları maçta çektiği şutla taburesinin kırılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi.

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