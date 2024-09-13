Vanessa Cordoba: Beşiktaş Ailemizin Parçası

Vanessa Cordoba’nin Beşiktaş’la Olan Bağları

Beşiktaş’ın efsane kalecisi Oscar Cordoba’nın kızı olan Vanessa Cordoba, siyah-beyazlı kadın futbol takımının kalecisi olarak İstanbul’da yeni bir maceraya adım attı. Anne ve babasıyla birlikte Beşiktaşlı hissettiklerini ifade eden Vanessa, "Sosyal medya sayesinde bu bağı korumak daha kolay, Türkiye'den pek çok taraftarım beni takip ediyor. İlk başta şaşırdım ama sonrasında Beşiktaş'a gel diyen mesajlar almaya başladım. Ben her zaman Beşiktaş’ın bir parçası oldum," dedi.

Beşiktaş’a Transfer Hikayesi

Vanessa, Beşiktaş’a transfer sürecini ve babasının ona verdiği tavsiyeleri şu sözlerle anlattı: "Necmettin Çelikhan ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurduktan sonra teklif geldi. Babam, 'Beşiktaş’ın teklifini kabul et, ikinci kez düşünme.' diyerek beni cesaretlendirdi. İstanbul benim için harika bir şehir ve burada çok farklı bir deneyim yaşayacağıma inanıyorum."

Türkiye’yi Özlüyor

Futbol kariyerinin yanı sıra, İstanbul’un kültürünü de özlediğini belirten Vanessa, "Türkiye’nin sesini ve o maç günlerindeki heyecanı özlüyorum. 13 yaşında buradaydım, şimdi 29 yaşındayım. Burada güzel anılarım var ve o günleri hatırlamaktayım," ifadelerini kullandı.

Kalecilik Kariyeri ve Rol Modeli

Kendisine olan güveni ve kalecilik kariyerindeki yolculuğuna da değinen Cordoba, "Babamın desteğiyle kaleciliğe yöneldim. Aslında plaj voleybolu oynarken sakatlandım ve onun yönlendirmesiyle kaleciliği denemeye karar verdim. Umarım başarılı olurum," dedi.

Şampiyonluk Heyecanı

Vanessa, hem erkek hem de kadın takımının sezonu şampiyonlukla bitirmesini temenni ederek, "Türk ve Kolombiyalılar olarak benzer özellikler taşıyoruz. Türkler için ‘Avrupalı Latinler’ deriz. Kadın futbolunun desteklenmesini ve taraftar kitlesi oluşturulmasını istiyorum," diye ekledi.

Kalecilik alanındaki yetenekleriyle Beşiktaş’a yeni bir soluk getirecek olan Vanessa Cordoba, heyecanla yeni sezonu bekliyor ve taraftarlarına umut veriyor.

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.