Vangücü SK 8-0 Erzincan Gençler Gücüspor — Aycan 5 Gol

TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Vangücü SK, Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti; Aycan 5 gol attı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:11
TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 4. haftasında Vangücü SK, Van İpekyolu Gençlik Sahası’nda konuk ettiği Erzincan Gençler Gücüspor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Müsabakayı Ümit Karaman, Rabia Aydoğdu ile Helin Abi yönetti. Ev sahibi ekip maçın başından itibaren üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini sürdüren Vangücü SK, attığı 3 golle maçı 8-0 kazandı.

Helin, Sevil ve Nazar birer gol kaydederken, takım kaptanı Aycan ise maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

Boluspor 2-0 Erzurumspor FK: Özbalta'dan Hakem Eleştirisi, Arslan'dan Gurur
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' Başlattı
TFF 2. Lig: Aliağa FK 3-0 Kırklarelispor
Iğdır FK 4-1 Adana Demirspor | Trendyol 1. Lig 16. Hafta
Van 1. Amatör Ligi: Erciş Örenespor Çaldıranspor'u 6-1 Yendi
Oltu 25 Mart Belediye Spor 6-1: Erzurum İdmanocağı FK Mağlup
TFF 2. Lig: Kastamonuspor 2-1 Karacabey Belediyespor

