Vangücü SK 8-0 Erzincan Gençler Gücüspor — Aycan 5 Gol

TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 4. haftasında Vangücü SK, Van İpekyolu Gençlik Sahası’nda konuk ettiği Erzincan Gençler Gücüspor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Maç Detayları

Müsabakayı Ümit Karaman, Rabia Aydoğdu ile Helin Abi yönetti. Ev sahibi ekip maçın başından itibaren üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini sürdüren Vangücü SK, attığı 3 golle maçı 8-0 kazandı.

Goller

Helin, Sevil ve Nazar birer gol kaydederken, takım kaptanı Aycan ise maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

