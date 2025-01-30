Vangücü SK'nın Yenilgisiz Forveti Havin Güven: Her Maçta İddialı

Vangücü SK’nın Güven Veren Forveti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Vangücü Spor Kulübü, yenilgisiz serisini sürdürüyor. Takımın forveti Havin Güven, 8 maçta 6 gol atarak önemli bir katkı sağladı.

Lider Vangücü SK

Vangücü Spor Kulübü, ligdeki 8 maçının ikisini beraberlik, 6'sını da galibiyetle tamamladı. Grup sıralamasında 20 puanla lider konumda bulunan ekip, skorer oyuncusu Güven ile zafer hedefliyor.

Futbol Aşkıyla Motivasyon

Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi gören Havin Güven, takımla antrenman yapamadığı için bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Ortaokulda futbol oynamaya başlayan Güven, profesyonel futbola katkıda bulunmak için gece gündüz çalıştığını belirtti. "Şu an ligde lideriz. Şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak istiyoruz," dedi.

Üniversite ve Futbol

Her hafta Van'a gelip maçlara katılan Güven, zorlu yolculukları ve dersleri arasında denge sağlamaya çalıştığını ifade etti. "Pazar günleri maçlarımız oluyor, cuma günü dersim biter bitmez otobüse biniyorum. Cumartesi Van'da oluyorum, pazar günü ise sahaya çıkıyorum. Futbola aşığım," sözleriyle futbol kariyerine olan bağlılığını dile getirdi.

Başkan Tekin'den Destek

Vangücü Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Mecit Tekin, Havin’in çabalarının önemini vurguladı. "Havin, Malatya'dan gelip takım için mücadele ediyor. Yol yorgunu olmasına rağmen gol atmayı sürdürüyor. Üniversite eğitimi ile futbol kariyerini bir arada yürütüyor," dedi.

Güven, milli takımda forma giymek ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerde oynamak istediğini belirterek, hayallerini gerçekleştirmek için motive olduğunu kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadelesini yenilgisiz sürdüren Vangücü Spor Kulübü, ligde 8 maçta 6 gol atan forvetleri Havin Güven'e güveniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadelesini yenilgisiz sürdüren Vangücü Spor Kulübü, ligde 8 maçta 6 gol atan forvetleri Havin Güven'e güveniyor.