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Vanlı Boksörler Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Van'ın başarılı boksörleri, Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:23
Vanlı Boksörler Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Van'ın Altın Yumrukları Avrupa'da

Türkiye'nin farklı yarışmalarındaki başarılarla adından söz ettiren milli boksörler, önümüzdeki ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için gün sayıyor.

Van'ı ve ailelerini gururlandıran sporcular, Evin Erginoğuz, Ahmet Peker, Şeyma Düztaş ve Yaren Düztaş, kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak bu önemli organizasyona hazırlık yapıyorlar.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan bu dört sporcu, son olarak 15-23 Ağustos tarihleri arasında Bursa'da gerçekleşen 22 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ilk sırayı elde etti.

Artık hedefleri, 8-22 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek. Milli takım antrenörü Ayhan Öz yönetiminde, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift antrenman yaparak bu hedefe odaklanmış durumdalar.

Tek Hedef: Altın Madalya

Şeyma Düztaş, yaptığı açıklamalarda, "Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Takım olarak birbirimize destek oluyoruz. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek," diyor.

Evin Erginoğuz ise, "İstiklal Marşı'mızı okutup, altın madalya ile dönmek istiyoruz," şeklinde duygularını ifade ediyor.

19 yaşındaki Yaren Düztaş ve 2022 Avrupa üçüncüsü Ahmet Peker de iddialı bir şekilde hedeflerine kilitlenmiş durumdalar. Yaren, "Müsabakanın iyi geçmesini umuyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılmak," diyor.

İkna Edici Antrenman Süreci

Antrenör Ayhan Öz, sporcularının mücadele azmi ve disiplinli çalışmalarından bahsederek, "Bu turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Elde ettikleri başarılarla her zaman bize gurur yaşattılar," diyerek sporculara olan güvenini gösteriyor.

Sonuç olarak, Van'ın bu genç yetenekleri, ferdi başarılarının ötesinde, ülkemiz adına uluslararası arenada bir gurur daha yaşatmayı hedefliyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli...

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Van'ın ve ailelerinin gururu olan milli boksörler, gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

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