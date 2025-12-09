Vanspor, Hakan Kutlu ile Yollarını Ayırdı

Kulüpten yapılan açıklama

Vanspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu’ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

