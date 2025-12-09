Vanspor, Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı
Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı, Korkmaz göreve getirildi
Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.
Kulüp, teknik direktör Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Zeki Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
