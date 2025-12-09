DOLAR
Vanspor, Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı

Vanspor, teknik direktörlük için Osman Zeki Korkmaz ile anlaştığını açıkladı; Hakan Kutlu ile yollar karşılıklı ayrıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:25
Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı, Korkmaz göreve getirildi

Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Kulüp, teknik direktör Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Zeki Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

