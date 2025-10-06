Varol Demirköse Macaristan'da 78 Kilo'da Altın Peşinde

55 yaşındaki veteran Varol Demirköse, 7-12 Ekim'de Macaristan'da 78 kiloda Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:09
55 yaşındaki veteran sporcu kürsünün zirvesini hedefliyor

GÖKHAN YILMAZ - Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan milli sporcu Varol Demirköse, 7-12 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın Tatabanya kentinde düzenlenecek organizasyonda 78 kiloda mindere çıkacak ve altın madalya hedefliyor.

Çocukluk yıllarından beri güreşe bağlı kalan 55 yaşındaki Demirköse, 3 evladının yanı sıra birçok güreşçiyi Türk sporuna kazandırdı. Veteran kategoride ulusal şampiyonlukları, bir kez dünya üçüncülüğü ve 3 kez dünya beşinciliği bulunan sporcu, yeni zaferler için yoğun şekilde çalışıyor.

"Şampiyonada kesinlikle ülkeme altın madalya getirmeyi hedefliyorum. Ülkemi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek istiyorum."

Demirköse, hazırlık sürecinde 20 günde 8 kilo verdiğini ve çalışmalarının sonuç vereceğine inandığını belirterek, destek veren Türkiye Güreş Federasyonu'na teşekkür etti.

"Geçtiğimiz dünya şampiyonasından geldiğimiz günden bir gün sonra çalışmalarımıza başladık. Hiç ara vermedik. Bütün yılı çalışarak geçirdik. İnanıyorum ki bu şampiyonada rengini şehit kanımızdan alan şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız ve İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Şampiyonada mücadele edecek rakiplerini de değerlendiren Demirköse, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sporcular geçmişte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sporcular. Hepsi kıdemli, usta sporcular. Burada basit bir sporcu yok. Geçmişte dünya çapında derece almış, insanların televizyonlarda hayranlıkla izlediği sporcularla mücadele edeceğiz. Gittiğimiz şampiyona oldukça önemli. Güreş çok ağır bir spor. Her gün 2-3 saat antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz. Milletimizin desteğiyle mücadele ediyoruz. Milletimizden dua istiyoruz."

