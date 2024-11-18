Veli Ozan Çakır, ECMP Asbaşkanı Seçildi

Veli Ozan Çakır, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu Asbaşkanı Oldu

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) Genel Kurulu'nda asbaşkanlığa seçildi. Bu önemli gelişme, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen genel kurulda gerçekleşti.

17 Ülkenin Desteği ile Seçildi

Çakır, genel kurulda 17 ülkenin oyunu alarak bu önemli göreve layık görüldü. Veli Ozan Çakır, daha önce Avrupa Masa Tenisi Birliği'nde de asbaşkanlık yapmıştı ve bu tecrübesiyle ECMP'ye önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Bu yeni görev, Türkiye adına global spor arenasında daha fazla söz sahibi olma çabalarını desteklemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.