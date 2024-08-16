Venedik'te Karate Şampiyonası: Türkiye Şampiyonluk Peşinde

Türkiye Karate Federasyonu Venedik'te Birincilik Hedefliyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde başlayacak olan Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Uğuz, şampiyonada 43 sporcudan oluşan milli takımın seçileceğini belirtti. Türkiye’deki karate camiasının, bu branşı Türk sporunun lokomotifi olarak gördüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda karatenin yer almamasının derin bir üzüntü yarattığını ifade etti. "Karate, önceki olimpiyatlarda 4 madalya almış ve ülkemizin sporuna büyük katkılar sağlamıştı." diye ekledi.

Venedik’te Hedef: Dünya Birinciliği

9-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek bu büyük organizasyona 43 sporcuyla katılacaklarını belirten Uğuz, yaklaşık 160 ülkenin mücadele edeceği bu dev etkinliğe iddialı hazırlandıklarını belirtti. "Bir önceki organizasyonda, 140 ülke arasından dünya ikinciliği elde etmiştik. Bu sefer daha üst sıraları hedefliyoruz. Deplasmanda da olsak, ülkemizde yapılmasa da, inşallah takım halinde dünya birinciliğiyle dönmek istiyoruz." dedi.

Olimpik Gelecek İçin Umutlu

Uğuz, olimpiyatlarda karate branşının yer alması gerektiğini dile getirerek, "Karate, katılan birçok spor dalı arasında sadece bizim değil, tüm dünya spor kamuoyunun hissettiği bir eksiklik. İnşallah 2028'de karateyi olimpiyatlarda göreceğiz." diyerek yeni hedefler belirtti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 9 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda takım halinde birincilik hedeflediklerine ilişkin açıklamada bulundu.