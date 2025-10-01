Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool

RAMS Park'ta maç sonrası değerlendirme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, RAMS Park'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın performansına ve sakatlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takım olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini aldıklarını söyleyen Osimhen, "Eintracht Frankfurt mağlubiyetini hak etmemiştik. Oyuncular ve taraftarlar, bu maçla güzel bir mesaj verdi. Bu maç, bir mesaj gibi oldu. Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize ihtiyacımız olan güveni verdiler. Bu momentumu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili bilgi verirken sağlık ekibine teşekkür eden Osimhen, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkararak beni bu maça çıkardılar. Yüzde yüz hazır değilim ama sakatlıktan dönüşümle ilgili iyi çalışma yaptılar. Beşiktaş maçı, sezon boyunca en büyük maçlarımızdan bir tanesi olacak. Zor bir maça çıkacağız. Bu performansın üstüne çıkmak istiyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi hedeflerine değinen Osimhen, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde mücadele ediyoruz. Kulüp ve oyuncular olarak burada olmayı hak ediyoruz. Buradaki hedeflerimizi gerçekleştirebilecek kalitedeyiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Çok büyük bir kulübüz. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın 54. dakikasında kaçırdığı pozisyonla ilgili yorum yapan Osimhen, "Futbolda bu pozisyonlar normal. Kaleci de iyi tahmin etti. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Bunu düşünüyordum orada. Santrfor olarak bazen atarsınız bazen kaçırırsınız. 3 puan en önemlisi. Odaklanmamız gereken şey o. Sadece penaltı olarak da bakmamamız lazım. Çok iyi baskı yaptık. Çok iyi oyun ortaya koyduk. Şu anda yüzde 40'ımda, 50'mdeyim. Yorulabiliyorum. Devam edemediğim zaman olabiliyor. Kramp girdiği oldu, bileğimi yanıyor gibi hissettiğim oldu. Ben hemen yorgun olduğum zaman sinyalimi veriyorum ve çıkıyorum. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum." dedi.