Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool

Osimhen, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maç sonrası performans, sakatlık süreci ve hedefleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 01:27
Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool

Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool

RAMS Park'ta maç sonrası değerlendirme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, RAMS Park'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın performansına ve sakatlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takım olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini aldıklarını söyleyen Osimhen, "Eintracht Frankfurt mağlubiyetini hak etmemiştik. Oyuncular ve taraftarlar, bu maçla güzel bir mesaj verdi. Bu maç, bir mesaj gibi oldu. Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize ihtiyacımız olan güveni verdiler. Bu momentumu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili bilgi verirken sağlık ekibine teşekkür eden Osimhen, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkararak beni bu maça çıkardılar. Yüzde yüz hazır değilim ama sakatlıktan dönüşümle ilgili iyi çalışma yaptılar. Beşiktaş maçı, sezon boyunca en büyük maçlarımızdan bir tanesi olacak. Zor bir maça çıkacağız. Bu performansın üstüne çıkmak istiyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi hedeflerine değinen Osimhen, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde mücadele ediyoruz. Kulüp ve oyuncular olarak burada olmayı hak ediyoruz. Buradaki hedeflerimizi gerçekleştirebilecek kalitedeyiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Çok büyük bir kulübüz. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın 54. dakikasında kaçırdığı pozisyonla ilgili yorum yapan Osimhen, "Futbolda bu pozisyonlar normal. Kaleci de iyi tahmin etti. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Bunu düşünüyordum orada. Santrfor olarak bazen atarsınız bazen kaçırırsınız. 3 puan en önemlisi. Odaklanmamız gereken şey o. Sadece penaltı olarak da bakmamamız lazım. Çok iyi baskı yaptık. Çok iyi oyun ortaya koyduk. Şu anda yüzde 40'ımda, 50'mdeyim. Yorulabiliyorum. Devam edemediğim zaman olabiliyor. Kramp girdiği oldu, bileğimi yanıyor gibi hissettiğim oldu. Ben hemen yorgun olduğum zaman sinyalimi veriyorum ve çıkıyorum. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
2
Halkbank, Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u 3-0 Geçti
3
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı'nın İlk Mağlubiyeti
4
La Fiorita-RAMS Başakşehir: UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı
5
Kenan Yıldız Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı
6
İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Öz Güvenimizi Artırdı
7
Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar