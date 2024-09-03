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Victor Osimhen Galatasaray'ın 206. Yabancı Futbolcusu Oldu

Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen, Galatasaray tarihe geçerek, kulübün 206. yabancı futbolcusu oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:05
Victor Osimhen Galatasaray'ın 206. Yabancı Futbolcusu Oldu

Victor Osimhen Galatasaray'a Katıldı

Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ve Senegalli Ismail Jakobs'u transfer ederek, kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısını 206'ya çıkardı.

Süper Lig ve Transfer Geçmişi

Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcu ile sözleşme imzaladı. Son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu yıl transfere Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Ayrıca, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara gibi isimler de takıma katıldı.

Osimhen'in Başarıları

Osimhen, 2023 yılında en iyi Afrikalı futbolcu seçilerek büyük bir başarının sahibi oldu. Ödül töreni, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşti.

Galatasaray'ın Nijeryalı Temsili

Victor Osimhen, Galatasaray tarihindeki 6. Nijeryalı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Önceki Nijeryalı oyuncular arasında Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika ve Oghenekaro Etebo yer alıyor.

Transfermarkt Piyasa Değeri

Osimhen’in piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirlenmiş olup, bu değerle dünyanın en değerli forvetlerinden biri konumunda bulunuyor.

Senegalli Futbolcular Tarihi

Ismail Jakobs, Galatasaray tarihindeki dördüncü Senegalli futbolcu olurken, kulüpte daha önce Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne gibi isimler yer aldı.

Tüm Zamanların Yabancı Futbolcuları

Galatasaray, 1959 yılından bu yana çeşitli ülkelerden birçok yabancı futbolcuyu kadrosuna katmıştır. Yabancı futbolcular listesi ve ülkeleri şu şekildedir:

  • Brezilya: 25
  • Yugoslavya: 16
  • Romanya: 15
  • Fransa: 10
  • Almanya: 9
  • Nijerya: 6

Osimhen ve Jakobs'un transferiyle, Galatasaray, uluslararası futbol arenasında güçlenmeye devam ediyor.

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