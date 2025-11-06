Victor Osimhen’in Avrupa’daki İlk Hat-trick’i: Galatasaray 3-0 Ajax

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Nijeryalı yıldız tarihi bir performans sergiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Maçta öne çıkan isim ise sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı forveti Victor Osimhen oldu.

Osimhen, 59. dakikada Leroy Sane’nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafayla dokunarak skoru 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 66. ve 78. dakikalarda penaltıdan bulduğu gollerle hat-trick’i tamamladı ve Avrupa kupalarında ilk kez bu sevinci yaşadı.

Böylece Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 8 maçta gol atma serisini sürdürdü ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 6ya yükseltti. Trendyol Süper Lig’de de 3 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, toplamda 9 gole ulaştı.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca Burak Yılmazdan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa’da hat-trick yapan ilk isim oldu. Maça 11’de başlayan Osimhen, 81. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, AJAX MAÇINDA ATTIĞI 3 GOLLE AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ HAT-TRİCK YAPTI.