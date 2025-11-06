Victor Osimhen’in Avrupa’daki İlk Hat-trick’i: Galatasaray 3-0 Ajax

Victor Osimhen, Ajax karşısında attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hat-trickini yaptı; Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 01:19
Victor Osimhen’in Avrupa’daki İlk Hat-trick’i: Galatasaray 3-0 Ajax

Victor Osimhen’in Avrupa’daki İlk Hat-trick’i: Galatasaray 3-0 Ajax

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Nijeryalı yıldız tarihi bir performans sergiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Maçta öne çıkan isim ise sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı forveti Victor Osimhen oldu.

Osimhen, 59. dakikada Leroy Sane’nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafayla dokunarak skoru 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 66. ve 78. dakikalarda penaltıdan bulduğu gollerle hat-trick’i tamamladı ve Avrupa kupalarında ilk kez bu sevinci yaşadı.

Böylece Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 8 maçta gol atma serisini sürdürdü ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 6ya yükseltti. Trendyol Süper Lig’de de 3 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, toplamda 9 gole ulaştı.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca Burak Yılmazdan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa’da hat-trick yapan ilk isim oldu. Maça 11’de başlayan Osimhen, 81. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, AJAX MAÇINDA ATTIĞI 3 GOLLE AVRUPA KUPALARINDA...

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, AJAX MAÇINDA ATTIĞI 3 GOLLE AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ HAT-TRİCK YAPTI.

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Ajax'ı 3-0 Yendi — Osimhen Hat-trick
2
Galatasaray, Ajax'ı Deplasmanda 3-0 Yenerek İlk Türk Takımı Oldu
3
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Gol Krallığında Zirveye Çıktı
4
Victor Osimhen’in Avrupa’daki İlk Hat-trick’i: Galatasaray 3-0 Ajax
5
Galatasaray 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini aldı
6
Galatasaray Ajax'ı 3-0 Yenerek Avrupa'da 10 Maç Sonra Galip Geldi
7
Beşiktaş Antalyaspor Maçı Öncesi 3 Eksikle Çalıştı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi